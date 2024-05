Times de Futsal de Bonito estreia com vitórias na Copa Pelézinho de Futsal

As equipes do sub-8 ao s8b-14 da Escolinha Gol Bonito estrearam na Copa Pelézinho de Futsal representando o município. Os jogos foram realizados na cidade de Bela Vista, contra os times da casa, no última sábado (4).

A categoria Sub-08 venceu com goleada de 14 a 0, o sub-10 venceu por 5 a 2, o sub-14 venceu por 1 a 0 e apenas a categoria sub-12 perdeu para os anfitriões da rodada por 1 a 0.

As equipes da Gol Bonito contaram com o apoio da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Esportes e do Departamento de Transporte da Secretaria de Educação.

A próxima rodada acontece em Bonito no dia 12 de maio, no ginásio da Escola Funlec, a partir das 9 horas contra as categorias de base da Equipe do Chelsea Brasil de Campo Grande.

“Incentivar as nossas crianças a participar de eventos como este é uma das principais metas da nossa gestão, oportunizando qualidade de vida e fomentando o esporte educacional em nosso município”, reforça o secretário de Esportes de Bonito, Marcelo de Souza.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito