Titãs comandam a noite desta quinta no Festival de Inverno de Bonito

A apresentação faz parte da programação do FIB 2025, que começou na quarta-feira (20) e segue até domingo (24), reunindo mais de 180 atrações culturais gratuitas. Além dos shows musicais, o festival oferece oficinas, espetáculos teatrais, mostras de cinema, exposições e atividades voltadas ao público infantil.

Um dos maiores nomes do rock nacional sobe ao palco do Festival de Inverno de Bonito (FIB) nesta quinta-feira (21). A banda Titãs é a principal atração da noite e promete reunir uma multidão no Palco Lua, com um show que celebra mais de quatro décadas de história.

A edição deste ano já contou com a abertura de Elba Ramalho e terá ainda nomes consagrados como Samuel Rosa, Jorge Aragão e a dupla Guilherme & Santiago. Os grandes shows acontecem sempre à noite, no palco principal montado em frente à Rádio Bonito FM.

O evento é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

