Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 16:05

Buscar

Últimas notícias
X
Eventos

Titãs comandam a noite desta quinta no Festival de Inverno de Bonito

Banda celebra mais de 40 anos de carreira no Palco Lua, principal espaço do evento

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 14:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Um dos maiores nomes do rock nacional sobe ao palco do Festival de Inverno de Bonito (FIB) nesta quinta-feira (21). A banda Titãs é a principal atração da noite e promete reunir uma multidão no Palco Lua, com um show que celebra mais de quatro décadas de história.

A apresentação faz parte da programação do FIB 2025, que começou na quarta-feira (20) e segue até domingo (24), reunindo mais de 180 atrações culturais gratuitas. Além dos shows musicais, o festival oferece oficinas, espetáculos teatrais, mostras de cinema, exposições e atividades voltadas ao público infantil.

Leia Também

• Festival de Inverno de Bonito 2025 começa nesta quarta-feira

• Bodoquena realiza o 1º Festival da Mandioca na Feira do Produtor

• Festival de Inverno de Bonito 2025 terá integração para crianças

A edição deste ano já contou com a abertura de Elba Ramalho e terá ainda nomes consagrados como Samuel Rosa, Jorge Aragão e a dupla Guilherme & Santiago. Os grandes shows acontecem sempre à noite, no palco principal montado em frente à Rádio Bonito FM.

O evento é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Bonito recebe novo ônibus escolar para reforçar transporte de alunos

Estrada

Rodovia do Turismo é foco de debate sobre fauna em Bonito

Geral

Bonito adota medidas para conter despesas públicas

Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

Catedral Erudita leva música de concerto ao Festival de Inverno de Bonito 2025

Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

Geral

Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

Publicidade

Geral

Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Política

Hospital Funrural em Aquidauana recebe novo eletrocardiograma

Aparelho foi adquirido por meio de emenda do deputado Renato Câmara (MDB)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo