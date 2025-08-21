Titãs comandam a noite desta quinta no Festival de Inverno de Bonito

Banda celebra mais de 40 anos de carreira no Palco Lua, principal espaço do evento
Assessoria de Comunicação
Um dos maiores nomes do rock nacional sobe ao palco do Festival de Inverno de Bonito (FIB) nesta quinta-feira (21). A banda Titãs é a principal atração da noite e promete reunir uma multidão no Palco Lua, com um show que celebra mais de quatro décadas de história.
A apresentação faz parte da programação do FIB 2025, que começou na quarta-feira (20) e segue até domingo (24), reunindo mais de 180 atrações culturais gratuitas. Além dos shows musicais, o festival oferece oficinas, espetáculos teatrais, mostras de cinema, exposições e atividades voltadas ao público infantil.
A edição deste ano já contou com a abertura de Elba Ramalho e terá ainda nomes consagrados como Samuel Rosa, Jorge Aragão e a dupla Guilherme & Santiago. Os grandes shows acontecem sempre à noite, no palco principal montado em frente à Rádio Bonito FM.
O evento é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito.
