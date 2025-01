Torneio de Reis marca início do calendário esportivo 2025

O tradicional Torneio de Futebol da Festa de Reis do Distrito Águas do Miranda o Tradicional, promovido pela Associação Quilombola Ribeirinha, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, marca o início das atividades esportivas de 2025 em Bonito.

Participaram do evento, 16 equipes de várias localidades, sendo elas de Bonito, Bodoquena, Aquidauana, Anastácio, Nioaque, Fazendas, assentamentos e pesqueiros da região e do Distrito Águas do Miranda.

O evento contou com o apoio da Policia Militar e da Guarda Municipal de Bonito, que estiveram presente com uma viatura e equipe unificada, garantindo a segurança do local e da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou durante todo o dia uma ambulância e equipe de atendimento para os primeiros socorros.

“Gostaria de agradecer ao Apoio do Prefeito Josmail Rodrigues, a equipe de arbitragem da G2 esportes, a equipe da Secretaria de Esportes e todos aqueles que de alguma forma contribuíram durante o evento. Agradecer também a Jaqueline Santos, que conduziu o torneio e todos os organizadores da FESTA DE REIS, que realizaram o evento com Extremo Sucesso“ disse o secretário de Esportes, Marcelo de Souza.

Todas as equipes tiveram almoço no local e as equipes vencedoras foram premiadas com troféus, medalhas e um valor em dinheiro conforme segue abaixo:

Campeão: CELTICS (BONITO)

Premiação: Troféu, medalhas e R$ 1.900,00 (Um Mil e Novecentos Reais)

Vice-Campeão: VM/DESCUBRA (AQUIDAUANA)

Premiação: Troféu, medalhas e R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

3º Lugar: ASSENTAMENTO GUAICURUS (BONITO)

Premiação: Troféu, medalhas e R$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Artilheiro: Thalysson (Celtic) Premiação: Troféu, e R$ 50,00 (Cinquenta Reais)

Melhor Goleiro: Waldiney (Celtic) Premiação: Troféu, e R$ 50,00 (Cinquenta Reais)

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana