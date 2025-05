Turismo com mais segurança em Bonito

Assessoria de Comunicação

Nos dias 19 e 20 de maio de 2025, a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, promoveu o curso de Formação e Atualização em Noções Básicas de Salvamento Aquático e Atendimento Pré-Hospitalar (APH). A capacitação faz parte do Programa de Qualificação do Turismo, criado em 2022, e foi realizada em parceria com o 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito.

Destinado a guias de turismo e colaboradores dos atrativos turísticos, o curso teve 24 participantes e focou no aprimoramento das técnicas de atendimento em situações de emergência em ambientes naturais, como rios, cachoeiras e trilhas. Os conteúdos abordaram resgate aquático, suporte básico de vida, controle de hemorragias e estabilização de vítimas.

As aulas foram conduzidas por bombeiros militares especializados: a Capitã Sabrinne Teodoro Azambuja, o 1º Tenente Ronaldo Machado de Lima, a 2º Sargento Ana Lúcia Francelino e o Soldado Luis Fernando Lima.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância da qualificação para a segurança e o fortalecimento do turismo:

“A qualificação fortalece o turismo e traz mais segurança a todos. Para 2025, estamos viabilizando mais cursos voltados ao trade turístico e à população em geral”.

A secretária Juliane Ferreira Salvadori reforçou que investir em capacitação é essencial para manter Bonito como referência em ecoturismo:

“É garantir um atendimento mais seguro, preparado e acolhedor. Bonito precisa estar sempre à frente na qualificação dos seus serviços”.

A Capitã Sabrinne Azambuja completou que o curso vai além da técnica:

“É um gesto de responsabilidade e cuidado com a vida. Esse conhecimento protege não apenas turistas, mas também quem vive do turismo”.

O Programa de Qualificação do Turismo tem promovido diversas formações desde 2022, com o objetivo de consolidar Bonito como destino de turismo sustentável e responsável.

Informações sobre cursos com inscrições abertas:

(67) 3255-2160 ou (67) 99208-9197

