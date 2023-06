Turismo, meio ambiente e Rota Bioceânica são as prioridades de Bonito e região sudoeste

Encontro definiu prioridades / Saul Schramm

Principal ponto turístico do Estado, o município de Bonito recebeu nesta terça-feira, dia 27, o terceiro encontro regional para discutir o PPA (Plano Plurianual), que é o documento que vai definir o planejamento do Estado para os próximos quatros anos. Investimentos em turismo, meio ambiente, infraestrutura e foco na Rota Bioceânica foram as prioridades apresentadas pela cidade e região Sudoeste durante o evento.

O encontro foi realizado na Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira, com a participação de lideranças populares, autoridades políticas e representantes da sociedade civil. Em pauta estava além dos projetos para Bonito, também ações para as cidades de Bela Vista, Bodoquena, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho, que fazem parte da região.

Representando o governador no encontro, o vice-governador Barbosinha afirmou que o PPA é um instrumento importante e fundamental para o planejamento dos próximos quatro anos. "Estamos fazendo aqui uma consulta popular, sobretudo tendo a participação da população e assim teremos um documento que vai refletir as vontades de cada região. Assim fazemos um Estado municipalista e próspero, que facilita a geração de empregos e ajuda as cidades a crescerem".

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, destacou que o planejamento é uma marca da atual gestão e que cada região tem sua prioridade. "São demandas diferentes, por isso estamos fazendo encontros regionais. Aqui em Bonito temos o turismo, a busca por tecnologia para aprimorar o turismo, por isso temos que ouvir o clamor da população". Ele ponderou que a intenção é que o PPA saia do papel e se transforme em melhorias a população. "Isto é municipalismo que sai do discurso e se torna ação concreta. Agora também teremos ações mais efetivas para saúde, educação e pavimentação das cidades", completou.

Para o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, a principal preocupação da cidade é o cuidado e proteção do meio ambiente. "Precisamos de ações em todas as áreas, mas o cuidado com o meio ambiente é o principal. Precisamos da ajuda de todos, desta parceria com o Estado".

Reinaldo Piti, prefeito de Bela Vista, citou a importância do planejamento de toda região para a chegada da Rota Bioceânica. "Esta integração vai desenvolver toda região. Na nossa cidade buscamos a pavimentação da rodovia Apaporé, que vai fazer a ligação a rota e encurtar caminho a Bonito".

O prefeito de Guia Lopes da Laguna, Jair Scapini, aproveitou o evento para indicar as prioridades da sua cidade. "Nosso foco é infraestrutura local, como obra na Avenida Santa Terezinha, reforma do hospital local e a construção de casas para cidade, que está precisando".

Cláudio Humberto Pagliosa, prefeito de Caracol, também apresentou suas sugestões. "No momento o que temos mais urgente são as obras de drenagem urbana, pois sofremos com as chuvas e inundações. Também queremos a ampliação do hospital da cidade e recapeamento das nossas ruas", citou.Planejamento

O Governo do Estado está realizando uma série de encontros regionais para discutir a elaboração do PPA, que vai nortear e dar o rumo estratégico do Estado para os próximos quatro anos, nas 79 cidades.

Nesta etapa autoridades, lideranças e representantes de diferentes cidades apresentam suas demandas e prioridades, para que com estas informações o Estado possa formular suas políticas públicas para o futuro. Esta é mais uma oportunidade para o cidadão se manifestar e dizer o que precisa para seu município.

Participaram deste encontro o vice-governador Barbosinha, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, assim como os prefeitos Josmail Rodrigues (Bonito), Cleidiane Matzembacher (Jardim), Reinaldo Piti (Jardim), Jair Scapini (Guia Lopes) e Carlos Humberto Pagliosa (Caracol) e o secretário executivo de Gestão Estratégica, Thaner Nogueira, entre outras autoridades.

Depois de Três Lagoas, Dourados e Bonito, as discussões prosseguem para Coxim (30), Corumbá (03), Naviraí (05) e Campo Grande (07). O planejamento estratégico é uma das marcas do governador Eduardo Riedel, para construir um Estado próspero, verde, inclusivo e digital.