Turista francesa morre em acidente entre carro e caminhão em rodovia de Bonito

Bonito Mais

Durante o começo da noite desta segunda-feira, 12, a francesa Michele Francine Kim Rollin, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo o carro em que ela estava, um Chevrolet Spin e um caminhão na rodovia MS-178, trecho que liga as cidades de Bonito e Bodoquena.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na companhia de outras pessoas no veículo, quando houve a colisão na traseira do caminhão logo após a entrada do passeio Nascente Azul, em Bonito.

Conforme o registro policial, Michele estava no banco de trás do passageiro e com o impacto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do carro foi identificado como José Francisco Schiavo, que ao seu lado tinha sua esposa Lilian Silveira Schiavo. No banco de trás, além de Michele, estava Corent Briard, possivelmente seu companheiro.

Após o acidente, a carreta não teria permanecido no local e somente em Bodoquena que o veículo longo foi abordado pela Polícia Militar. O motorista afirmou que provavelmente alguém teria colidido em seu caminhão, mas não sabia onde, notando somente na empresa os danos ocasionados do acidente.

A Polícia Civil de Bonito, por meio do delegado e investigadores, estiveram no local da abordagem, registraram as fotos e concluíram que as avarias no caminhão era compatível com o acidente com o Chevrolet Spin, que deixou a turista em óbito.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Não foi informado o estado de saúde dos demais ocupantes do Spin.