Turista morre afogado em balneário de Bonito

Um turista de 61 anos faleceu na tarde desta sexta-feira, 31, após se afogar em um balneário de Bonito, a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem, de nacionalidade paraguaia, desceu pela tirolesa e nadou por alguns metros antes de submergir e não retornar à superfície.

Familiares que estavam no local iniciaram as buscas e, ao não encontrá-lo, acionaram os salva-vidas. As equipes de resgate localizaram a vítima, mas ela já estava sem sinais vitais.

Testemunhas, incluindo um médico presente no balneário, tentaram reanimá-lo, porém, os esforços não tiveram êxito. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e realizaram os procedimentos necessários no local.