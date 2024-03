Unidade Móvel da Energisa atende em Bonito de 12 a 14 de março

A Energisa está em Bonito, com a Unidade Móvel Educacional, de 12 a 14 de março com ação, com materiais orientativos sobre conservação de energia e fazendo a substituição de lâmpadas incandescentes, cadastros na Tarifa Social, palestras, informações sobre negociação e sorteio de cinco geladeiras para clientes cadastrados como baixa renda.

A ação está sendo realizada na Praça Jardim Bom Viver, na Vila Marambaia, das 7h30 às 11h e 13h às 17h até quinta-feira (15).

Dia 14 (quinta-feira)

18h30 – cinema na Unidade Móvel Educacional

19h30 – sorteio de 5 (cinco) geladeiras para clientes cadastrados como baixa renda.