Veículos de transporte escolar passam por vistoria em Bonito

Nesta quarta-feira (24), o Demtrat (Departamento de Trânsito e Transporte), a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Transporte Escolar, unem esforços para realizar a vistoria completa em toda a frota escolar do município. O local escolhido para a realização da vistoria é a sede da Guarda Municipal, localizada no BNH.

Esta iniciativa, que ocorrerá duas vezes ao ano, sendo uma no primeiro e outra no segundo semestre, com a participação obrigatória de um engenheiro mecânico em cada uma, tem como objetivo principal assegurar a segurança dos alunos.

A vistoria minuciosa visa identificar e corrigir quaisquer problemas mecânicos ou estruturais nos veículos, garantindo que estejam em plenas condições de segurança para o transporte dos alunos. Essa medida preventiva reflete o comprometimento do município em promover um transporte escolar seguro e confiável.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito