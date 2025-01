Velocross Esquenta Bonito abre calendário de eventos esportivos

Divulgação

No último final de semana, nos dias 25 e 26 de janeiro, Bonito recebeu o Velocross Esquenta Bonito, evento que reuniu mais de 150 atletas com inscrições em 18 categorias e R$ 20 mil reais em premiações. A competição atraiu participantes de diversas regiões do Brasil, fortalecendo o calendário esportivo da cidade.

A Prefeitura Municipal de Bonito apoiou a realização do evento por meio das secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Saúde, Obras e Esportes, oferecendo o suporte necessário para a organização e o bom andamento do evento.

O Velocross Esquenta Bonito também serviu como preparação para a etapa que acontecerá em outubro e deverá reunir ainda mais competidores com a expectativa de 400 inscritos.

A realização do evento reforça o compromisso da gestão em fomentar o esporte e incentivar o turismo esportivo, contribuindo para o desenvolvimento da economia do município.