Vem aí a XI Feira Socioambiental de Bonito 

A Prefeitura de Bonito, por meio da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) está apoiando a realização da XI Feira Socioambiental de Bonito de 2023, executada pelo Iasb (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena), em parceria com o SESC.

O evento será realizado nos dias 5, 6 e 7 de junho, no espaço de eventos do SESC/MS, antiga Coagri, na rodovia MS-178 que liga Jardim a Bonito, distante cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. A programação ainda está sendo construída entre os parceiros organizadores IASB, SESC e SEMA, incluindo estantes de atividades lúdico pedagógicas, teatros, seminários e música, com previsão de receber mais de 3 mil visitantes.

A primeira reunião de alinhamento institucional ocorreu no dia 24/03/23, com a presença do Diretor Presidente da Fecomercio, Edson de Araújo, a Diretora Presidente do SESC MS Regina Ferro acompanhada das Gerencias Socioambiental e de Marketing do SESC MS, também estiveram presentes o Presidente do IASB, Eduardo Coelho, e a Diretora Executiva, Liliane Lacerda, o Prefeito Municipal, Josmail Rodrigues, e a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Ana Cristina Trevelin.

Na terça-feira, dia 4, realizou-se uma reunião técnica em Campo Grande, na Sede do SESC, para alinhar detalhes da programação e papeis institucionais. Em breve haverá divulgação da comunicação oficial do evento e se dará início aos convites para escolas municipais, estaduais e particulares do município além de organizações empresariais e institucionais do Mato Grosso do Sul.