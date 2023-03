Vendedora de perfumes que ostentava carros de luxo é presa por tráfico de drogas

Polícia prendeu mulher por tráfico de drogas em Bonito / Google Street View

Vendedora de perfumes de 24 anos e que ostentava carros de luxo e vida incompatível com a renda, foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (28), em Bonito. A residência localizada na rua 25 de Dezembro, bairro Nossa Senhora das Graças estava com diversos tipos de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial chegou ao local por volta das 6h para cumprir mandado de prisão expedido pela Justiça. Um homem que se identificou como marido da mãe da suspeita recebeu os policiais e autorizou a entrada.

O quarto da suspeita estava trancado e ela se recusava a sair. A jovem é investigada por comércio e transporte de drogas, assim como relação com membros de facção criminosa da Penitenciária de Dourados.

Ao forçar a porta e adentrar no quarto, a equipe encontrou 88 gramas de maconha e 26,3 gramas de crack. Nas partes íntimas da mulher foram encontrados 7 papelotes de crack, e 5 papelotes de cocaína. Também foi encontrada uma balança de precisão e uma bolsa contendo a quantia de R$2,6 mil reais.

No quarto da mãe dela, foram encontrados 20 pacotes de cigarros importados do Paraguai, mais R$1,4 mil. Na casa ainda estavam dois carros e uma moto adquiridos pelo dinheiro do tráfico, diz a Polícia.

A suspeita confessou o crime e informou que o namorado está preso na PED de Dourados. Ela recebia a droga em casa para revenda.

Ainda conforme a Polícia, existem inúmeras denúncias sobre o local conhecido como "Mangal". Inclusive, há várias casas noturnas do tipo prostíbulo, sendo que a mãe dela seria proprietária de uma dessas casas noturna.