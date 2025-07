Vistoria na MS-345 em Bonito busca prevenir atropelamentos de animais

Divulgação/ MPMS

A rodovia MS-345, conhecida como Estrada do 21, que liga Campo Grande a Bonito, recebeu nesta semana uma vistoria técnica realizada pelo Fórum Rota Sustentável de Prevenção a Colisões com a Fauna Silvestre nas Rodovias de Mato Grosso do Sul. A iniciativa é do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e contou com o apoio de órgãos estaduais e federais, como Agesul, Imasul, Ibama, Dnit, além de entidades não governamentais.



Coordenada pela Procuradora do Estado Suleimar Sousa Schröder Rosa, da Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, a vistoria teve como foco avaliar trechos críticos onde há maior incidência de atropelamentos de animais silvestres. A ação busca identificar soluções para minimizar esses impactos, especialmente em um destino turístico que convive diretamente com a presença de espécies nativas.



De acordo com o Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet, proteger a fauna nas proximidades de Bonito exige esforço contínuo, considerando o crescimento do fluxo de veículos na região.



O Fórum ressalta que a cooperação entre poder público e organizações da sociedade civil é essencial para desenvolver medidas preventivas e garantir que o turismo e a conservação ambiental avancem de forma equilibrada. O MPMS reforça ainda o compromisso em liderar iniciativas que promovam mudanças estruturais, alinhando desenvolvimento regional e proteção da biodiversidade local.

