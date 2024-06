XII Feira Socioambiental de Bonito deve receber 5 mil pessoas

A 12ª edição da Feira Socioambiental de Bonito, que neste ano volta a ser realizada no Centro de Convenções da cidade, espera receber entre os dias 10 e 12 de junho de 2024 até 5 mil pessoas, entre turistas, comunidade em geral e principalmente, os alunos das escolas públicas e particulares de Bonito, tanto da área urbana, quanto da área rural, como também de cidades vizinhas.

A abertura oficial do evento ocorreu na noite desta segunda-feira (10), com a palestra magna do Secretário-executivo de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Artur Falcette, falando sobre ‘a importância ambiental e socioeconômica do Rio Formoso e os desafios para sua proteção e conservação’.

O prefeito Josmail Rodrigues também participou do ato e esboçou sobre ações ambientais já realizadas e as que estão programadas para o município, entre os quais destacasse o plano master de drenagem, para garantir a qualidade das águas fluviais do município. “Esse projeto tem como objetivo identificar e corrigir os fatores que causam o turvamento dos nossos rios. Este é um projeto ambicioso, em parceria com o Governo do Estado, e os recursos para execução serão captados em fontes de financiamento internacional, voltados para conservação ambiental em territórios que possuem certificação em Carbono Neutro, uma vez que Bonito é o primeiro destino de ecoturismo do mundo a receber esta certificação”, detalhou.

Participaram também da abertura, o presidente do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, Eduardo Coelho, o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) Sylvio Trujillo, a presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) Marla Diniz, o secretário de Meio Ambiente de Bonito, Thyago Sabino e o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Henrique Breda.

A Feira segue até quarta-feira (12) com visitação, palestras, oficinas e apresentações culturais.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito