XTERRA Brasil movimenta e embeleza final de semana em Bonito

Divulgação

No último final de semana, a beleza natural de Bonito, cidade do Mato Grosso do Sul, foi palco da terceira etapa de 2023 do XTERRA Brasil – maior circuito de esportes outdoor do mundo. A competição mobilizou cerca de 2.000 mil pessoas, entre atletas profissionais, amadores e familiares que participaram das provas de Triathlon, Trail Run, Kids e Caminhada Ecológica 3k. O XTerra Village foi palco de uma grande festa com DJ ao final das atividades.

Eleita diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do mundo, a cidade ofereceu uma experiência incrível de integração entre natureza, ecoturismo e aventura para os competidores entrarem no clima We Play, We Protect. Os locais de disputas das provas foram na Praça da Liberdade e na Estrela do Formoso, que é famoso por suas atividades turísticas, como: mergulho em águas cristalinas, nas margens do Rio do Formoso. Além disso, o espaço conta com cachoeiras, rapel, grutas e outras atividades do universo radical.

Na sexta dia 16, a Praça da Liberdade recebeu o XTERRA Village, arena aconchegante proporcionando ambientação dos atletas, trocas entre eles e experiências com marcas parceiras, além da retirada de kits. Além disso, os participantes inscritos para a prova de Triathlon participaram de um jantar especial com massas e outras iguarias em um tradicional restaurante da cidade. A comida foi servida em caixas de papel também com o intuito para contribuir para a sustentabilidade da etapa.

Já no sábado dia 17 pela manhã, a Estrela do Formoso foi tomada pelos competidores de Triathlon para uma disputa emocionante. Os vencedores da prova foram os atletas Eric Cezar e Camila Micheli Alves.

“Não esperava que o percurso fosse tão desafiador, principalmente o rio que estava bastante gelado, mas foi uma beleza única, tanto o percurso da natação, o pedal, valeu muito a pena. É uma sensação única que vale todo esforço, todo treino, todas as noites em claro e madrugada treinando. Essa chegada para mim é única”, falou Camila, vencedora da prova de Triathon.

Em uma disputa emocionante com o vice-campeão Luiz Felipe, sendo decidida em milésimos de segundos, o grande vencedor do Triathlon foi o atleta Eric Cezar. Campeão também em Ilhabela, o atleta garantiu o segundo título em 2023. “Estou superfeliz de estar nesse lugar incrível que é o Pantanal e ser o primeiro campeão do XTERRA Bonito nessa natureza bem aconchegante. Consegui quebrar essa barreira do frio, água bem gelada e uma disputa bem emocionante com o Luiz. Feliz demais por estar nessa tribo do XTERRA, com essa família que nos agrega e nos leva para frente”, explicou o competidor.

Na parte da tarde, a Praça da Liberdade foi palco das provas de Trail Run, Kids e Caminhada 3k. Luiz Felipe, que ficou com a segunda colocação do Triathlon, acabou garantindo o título de campeão do Trail Run 5k e comemorou a conquista: “Agora ganhei (risos). Foi uma prova bem legal, tinha lama, barro. No final quase perdi, o segundo colocado encostou, mas consegui acelerar e chegar em primeiro. O evento está de parabéns, os percursos dos 5 e 10k foram bem legais”, comentou o atleta.

Na categoria de Trail Run 5k feminino, a atleta Lidiany Nunes sagrou-se como grande vencedora e exaltou o percurso da prova: “Foi incrível, a prova estrava muito bacana, foi uma sensação maravilhosa. O percurso estava perfeito, super técnico, foi uma grande prova de superação”, falou a atleta.

No Trail Run 10k, o velocista Mauro Dutra, de Campo Grande garantiu o título e exaltou sua primeira conquista. “Foi muito legal, o evento está massa, não tem nem o que falar, afinal chegar em primeiro é sempre bom. Primeira vez que venço uma prova. O percurso está muito legal, estou bastante feliz. Espero que vocês voltem ano que vem”, falou o vencedor da prova de 10k. O discurso foi endossado pela campeã dos 10k Cecília Fujimaki: “A prova foi muito legal, muito linda e desafiadora. O começo do trecho foi uma subida para testar a perna de todas, mas o resto foi lindo. Bonito sempre é uma surpresa, sempre uma beleza diferente, com um rio limpo e azul. Nota 10!”. Concluiu.

Na categoria de Trail Run 21k, os grandes campeões foram os parceiros de treino e de vida. Leonardo Moraes e Roberta de Lima são professores de projetos sociais na cidade e casados na vida real.

Surpresas na prova de revezamento

Na prova de Triathlon de revezamento, o XTERRA Bonito contou com uma equipe mais que especial. A Polícia Civil levou duas equipes participantes para a prova de revezamento em trios. As autoridades locais comemoram o efeito e exaltaram o evento.

“Foi bacana demais. Gostaria de agradecer a equipe do evento, foi sensacional, reuniu muita gente. Todo mundo aqui muito empolgado e estamos felizes. Foi fantástico e espetacular”, comentaram os atletas da Polícia.

Além das provas de Trail Run, a Praça da Liberdade foi palco das provas Kids e Caminhada 3k, principal novidade da temporada.Turismo e desenvolvimento econômico na região pantaneira do Mato Grosso do Sul

Voltando ao Centro-Oeste na temporada, o XTERRA desembarcou na região pantaneira do Mato Grosso do Sul. Pensando no desenvolvimento da comunidade e movimentando a economia local, a etapa de Bonito contou com 175 funcionários, moradores da comunidade local, trabalhando para o bom funcionamento da competição, todos com os devidos treinamentos para auxiliar os competidores.

“Receber um evento deste porte é a prova de que as ações realizadas dentro do município estão dando resultado e Bonito tem tudo para ser uma referência mundial, também nos esportes de aventura. A gente tem trabalhado muito na divulgação do destino para além dos rios. Bonito tem paisagens incríveis e cenários que casam perfeitamente com a proposta de eventos como este. Recebe-los será uma honra e essa parceria tem tudo para dar certo”, comentou Josmail Rodrigues, Prefeito de Bonito (MS) sobre a importância do evento na cidade.

Lucas Ferreira, sócio proprietário da Estrela do Formoso, local usado para realização das provas do XTERRA, exaltou o evento na cidade e a importância de Bonito no cenário nacional e internacional.

“É uma satisfação enorme receber o evento no Formoso. Eu acho que quando conseguimos conectar natureza com esporte estamos seguindo a tendência mundial. A cidade de Bonito com a importância que tem para o cenário nacional e internacional, não tinha como não ter um evento desse aqui na nossa cidade. E sendo escolhido a Estrela do Formoso para que a prova fosse realizada é um motivo de satisfação e orgulho muito grande. Espero que seja uma semente de uma árvore que vai frutificar bastante”.

Na sequência, serão realizadas as etapas Caraguatatuba (SP) e Costa Verde (RJ) – todas com inscrições abertas.