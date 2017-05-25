Fernandinho Beira-Mar é transferido da Penitenciária de Porto Velho

O traficante Luiz Fernando da Costa, de 49 anos, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, foi transferido da Penitenciária Federal de Porto Velho na manhã desta quinta-feira (25). Por segurança, o destino final do preso não foi informado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e deve ser divulgado somente após seu desembarque.

Beira-Mar foi levado por uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com cerca de 20 agentes federais. O comboio do Sistema Penitenciário Federal e da Polícia Federal chegou por volta das 9h50 ao Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, na capital rondoniense. O embarque foi por volta das 11h.

O traficante foi transferido após a deflagração da Operação Epístolas, que através de investigações mostrou que, mesmo do presídio, o detento ainda comandava negócios que chegaram a movimentar R$ 9 milhões nos últimos anos. A ação da PF prendeu dez parentes do detento.