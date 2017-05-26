Presidente do BNDES pede demissão após escândalos envolvendo entidade

Política
O BNDES informou que o diretor Ricardo Ramos, funcionário de carreira do banco, responderá interinamente pela presidência da instituição
A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, pediu demissão nesta sexta-feira (26). Em nota divulgada há pouco, ela alegou "razões pessoais" para deixar o cargo. A decisão foi comunicada ao presidente Michel Temer pela própria Maria Sílvia.
O BNDES informou que o diretor Ricardo Ramos, funcionário de carreira do banco, responderá interinamente pela presidência da instituição.
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