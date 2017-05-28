Mega-sena acumula e deve pagar R$ 65 milhões na próxima quarta-feira

Sorte
Confira os números do sorteio 1934
A Mega-Sena acumulou em sorteio realizado na noite deste sábado, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e deve pagar R$ 65 milhões na próxima quarta-feira.
Confira as dezenas sorteadas neste sábado: 08-23-35-39-56-59.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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