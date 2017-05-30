Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:28

Buscar

Últimas notícias
X

Horripilante

Com saudade do irmão morto, homem desenterra corpo e rouba o caixão

Rapaz foi flagrado circulando pelas ruas da cidade mineira de Prata depois que deixou o cemitério; cena foi filmada por moradores

Vivaldo

Publicado em 30/05/2017 às 06:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem de 29 anos foi detido  após desenterrar o irmão e sair de bicicleta pelas ruas de Prata, no Triângulo Mineiro, levando o caixão. O caso assustou moradores da região e um vídeo mostrando a situação se espalhou pelas redes sociais. 

A ocorrência foi registrada por volta das 19h, de domingo (28), no bairro Jardim Brasil. De acordo com a Polícia Militar (PM) da cidade, moradores denunciaram o caso por telefone, dizendo ter visto um homem andando com um caixão e que havia um forte mau cheiro. Um vídeo feito por um morador da região mostra o rapaz empurrando a bicicleta com o caixão sobre ela. 

O homem foi abordado por policiais na rua Carlos Alberto Souza. Conforme o registro do 54° Batalhão da PM, responsável pela região, ele estava transtornado e precisou ser contido e algemado. Detido, ele contou aos policiais que havia retirado do túmulo o caixão contendo os restos mortais do irmão, morto há cerca de um ano. Ele disse ter feito isso por sentir saudades e também teria contado que sonhou com ele. 

Ainda segundo a PM, familiares do homem disseram que ele vem apresentando transtornos mentais desde a morte do rapaz. Ele foi levado para o pelotão da PM local e assinou um termo para prestar depoimento à Polícia Civil nos próximos dias, sendo liberado logo depois. 

A funerária da cidade levou o caixão para o Cemitério Municipal de Prata, onde foi sepultado novamente. A assessoria de imprensa da prefeitura de Prata informou que um vigia faz a segurança do cemitério das 6h às 18h e explica que a invasão ocorreu após a saída do funcionário. A  prefeitura diz que o local é bem iluminado, próximo de outros bairros, mas que o homem pode ter pulado o muro em um ponto mais escuro nos fundos do imóvel. Ainda segundo a assessoria, a prefeitura deve analisar quais medidas podem ser tomadas depois do ocorrido. 

Confira vídeo.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo