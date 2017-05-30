Com saudade do irmão morto, homem desenterra corpo e rouba o caixão

Horripilante
Rapaz foi flagrado circulando pelas ruas da cidade mineira de Prata depois que deixou o cemitério; cena foi filmada por moradores
Um homem de 29 anos foi detido após desenterrar o irmão e sair de bicicleta pelas ruas de Prata, no Triângulo Mineiro, levando o caixão. O caso assustou moradores da região e um vídeo mostrando a situação se espalhou pelas redes sociais.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h, de domingo (28), no bairro Jardim Brasil. De acordo com a Polícia Militar (PM) da cidade, moradores denunciaram o caso por telefone, dizendo ter visto um homem andando com um caixão e que havia um forte mau cheiro. Um vídeo feito por um morador da região mostra o rapaz empurrando a bicicleta com o caixão sobre ela.
O homem foi abordado por policiais na rua Carlos Alberto Souza. Conforme o registro do 54° Batalhão da PM, responsável pela região, ele estava transtornado e precisou ser contido e algemado. Detido, ele contou aos policiais que havia retirado do túmulo o caixão contendo os restos mortais do irmão, morto há cerca de um ano. Ele disse ter feito isso por sentir saudades e também teria contado que sonhou com ele.
Ainda segundo a PM, familiares do homem disseram que ele vem apresentando transtornos mentais desde a morte do rapaz. Ele foi levado para o pelotão da PM local e assinou um termo para prestar depoimento à Polícia Civil nos próximos dias, sendo liberado logo depois.
A funerária da cidade levou o caixão para o Cemitério Municipal de Prata, onde foi sepultado novamente. A assessoria de imprensa da prefeitura de Prata informou que um vigia faz a segurança do cemitério das 6h às 18h e explica que a invasão ocorreu após a saída do funcionário. A prefeitura diz que o local é bem iluminado, próximo de outros bairros, mas que o homem pode ter pulado o muro em um ponto mais escuro nos fundos do imóvel. Ainda segundo a assessoria, a prefeitura deve analisar quais medidas podem ser tomadas depois do ocorrido.
Confira vídeo.
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