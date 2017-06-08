Mais de 1,3 milhão de jovens já fizeram alistamento militar

O prazo para o alistamento militar de 2017 termina no próximo dia 30 de junho. Segundo a Seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa (SSM), aproximadamente 1,3 milhão de rapazes brasileiros já iniciaram o processo. A expectativa é que mais 500 mil jovens se alistem até a data limite.

Cerca de 41,3% dos alistados neste ano são da Região Sudeste, a que mais concentra participantes. Em seguida, vêm o Nordeste, com 27,7%, e o Sul, com 14,4%.

Atrás, estão a Região Centro-Oeste, com 9% dos alistados, e a Norte, com 7,6%. Cerca de 42,5% dos rapazes que fizeram alistamento tem Ensino Fundamental completo. São 54,6% os que têm ensino médio e apenas 2,8% possuem superior completo.

Caso o jovem perca o prazo, ele é considerado em débito com o Serviço Militar. Isso causa restrições para obter ou prorrogar validade de passaporte; assumir cargo público; prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino; obter carteira profissional ou registro de diploma de profissões liberais; e inscrever-se em concurso público; entre outros.

Segundo a Seção de Serviço Militar, o alistamento contribui também para a qualificação profissional dos jovens. “Várias qualificações militares, tais como motorista, enfermeiro, garçom, cozinheiro, padeiro, topógrafo, manutenção e pintor de auto, dentre outras, permitem o aproveitamento no mercado de trabalho após seu licenciamento”, explica.

Soberania nacional

O serviço militar é a mais importante garantia da defesa nacional. Preparar uma reserva mobilizável, disponível por 5 anos após o licenciamento das Forças Armadas. Inicia-se com uma formação militar básica (3 meses), uma qualificação militar (3 meses) e adestramento militar (3 meses).