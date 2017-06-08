Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:29

Buscar

Últimas notícias
X

Defesa

Mais de 1,3 milhão de jovens já fizeram alistamento militar

A expectativa é que mais 500 mil jovens se alistem até o próximo dia 30 de junho, data em que termina o prazo para o alistamento

Renan Nucci

Publicado em 08/06/2017 às 07:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prazo para o alistamento militar de 2017 termina no próximo dia 30 de junho. Segundo a Seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa (SSM), aproximadamente 1,3 milhão de rapazes brasileiros já iniciaram o processo. A expectativa é que mais 500 mil jovens se alistem até a data limite.

Cerca de 41,3% dos alistados neste ano são da Região Sudeste, a que mais concentra participantes. Em seguida, vêm o Nordeste, com 27,7%, e o Sul, com 14,4%.

Atrás, estão a Região Centro-Oeste, com 9% dos alistados, e a Norte, com 7,6%. Cerca de 42,5% dos rapazes que fizeram alistamento tem Ensino Fundamental completo. São 54,6% os que têm ensino médio e apenas 2,8% possuem superior completo.

Caso o jovem perca o prazo, ele é considerado em débito com o Serviço Militar. Isso causa restrições para obter ou prorrogar validade de passaporte; assumir cargo público; prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino; obter carteira profissional ou registro de diploma de profissões liberais; e inscrever-se em concurso público; entre outros.

Segundo a Seção de Serviço Militar, o alistamento contribui também para a qualificação profissional dos jovens. “Várias qualificações militares, tais como motorista, enfermeiro, garçom, cozinheiro, padeiro, topógrafo, manutenção e pintor de auto, dentre outras, permitem o aproveitamento no mercado de trabalho após seu licenciamento”, explica.

Soberania nacional

O serviço militar é a mais importante garantia da defesa nacional. Preparar uma reserva mobilizável, disponível por 5 anos após o licenciamento das Forças Armadas. Inicia-se com uma formação militar básica (3 meses), uma qualificação militar (3 meses) e adestramento militar (3 meses).

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo