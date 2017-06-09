Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:30

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Com safra recorde, governo destina R$ 190 bilhões para agropecuária

Plano Agrícola e Pecuário para o biênio 2017/2018 foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto pelo presidente da República, Michel Temer. Volume de recursos é recorde para o setor

Renan Nucci

Publicado em 09/06/2017 às 15:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na esteira da safra recorde e do desempenho da agropecuária no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o governo federal anunciou nesta quarta-feira (7) a liberação de R$ 190,25 bilhões em crédito rural. Para o presidente da República, Michel Temer, a medida reforça o "compromisso inequívoco” com o setor, principal responsável pela retomada da economia.

A medida faz parte do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, que traz o maior volume de recursos para o setor da história, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O valor poderá ser acessado por médios e grandes produtores entre 1º de julho deste ano e 30 de junho de 2018. "Nós estamos aqui hoje para reafirmar o nosso compromisso inequívoco com a agropecuária brasileira", afirmou Temer.

Para o presidente da República, o setor é fonte de otimismo para a economia nacional. “Nós já estamos lançando as bases para um 2018 muito mais próspero. O Plano Agrícola e Pecuário é isso, os senhores viram: planejamento. Não há espaço para improvisações”, disse.


Desempenho e tecnologia

No primeiro trimestre do ano, o setor agrícola registrou um crescimento de 13,4%. “Não foi sem razão que alcançamos essa safra recorde. O setor, está dito aqui, cresceu mais de 13% no primeiro trimestre. Em 2016, sua participação em nossas exportações chegou à casa dos 40%. Daí o sentido de prioridade com que nosso governo dedica ao campo.”

Além de contribuir para a retomada da economia, a agropecuária representa inovação, pesquisa e eficiência. Temer lembrou, por exemplo, que o crescimento da produção gera emprego em outras áreas, como a de máquinas agrícolas. “E aí é que gera emprego, crescimento e renda”, disse.

O presidente também reforçou que, além de apoiar a produção do agronegócio e assegurar a abertura de mercados internacionais aos produtos brasileiros, o governo também apoia o desenvolvimento da agricultura familiar, que também receberá R$ 30 bilhões. “Em todas as áreas, o propósito do governo é criar as condições para um Brasil melhor”, afirmou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo