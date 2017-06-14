Polícia Rodoviária Federal reforça policiamento para o feriado

A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quarta-feira (14) a Operação Corpus Christi 2017. Até o próximo domingo (18), o policiamento será reforçado nas BR's de todo o País.

A operação, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito, vai contar com 2.083 viaturas, 1.056 motocicletas, 2.411 aparelhos etilômetros (o bafômetro) e 396 radares portáteis.

Em alguns postos, a PRF vai convidar condutores a assistir vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito.

Para os motoristas que forem pegar estrada, as dicas da Polícia Rodoviária são: dormir uma boa noite de sono antes de pegar a estrada; fazer a revisão no veículo; manter uma distância segura do veículo à frente; usar o cinto de segurança; e ligar os faróis.