Polícia Rodoviária Federal reforça policiamento para o feriado

Segurança
Em alguns postos, a PRF vai convidar condutores a assistir vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito
A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quarta-feira (14) a Operação Corpus Christi 2017. Até o próximo domingo (18), o policiamento será reforçado nas BR's de todo o País.
A operação, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito, vai contar com 2.083 viaturas, 1.056 motocicletas, 2.411 aparelhos etilômetros (o bafômetro) e 396 radares portáteis.
Em alguns postos, a PRF vai convidar condutores a assistir vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito.
Para os motoristas que forem pegar estrada, as dicas da Polícia Rodoviária são: dormir uma boa noite de sono antes de pegar a estrada; fazer a revisão no veículo; manter uma distância segura do veículo à frente; usar o cinto de segurança; e ligar os faróis.
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