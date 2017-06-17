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Prazo para alistamento militar termina em 30 de junho, alerta Ministério da Defesa

Jovens que completam 18 anos em 2017 devem comparecer à Junta de Serviço Militar mais próxima do local de residência para o alistamento obrigatório

Renan Nucci

Publicado em 17/06/2017 às 08:27

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Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 têm até 30 de junho para cumprir o alistamento militar obrigatório, na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima do local de residência ou pela internet.

O alistamento é obrigatório e, sem ele, o cidadão fica impedido, por exemplo, de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino – inclusive universidades.

Além disso, está previsto pagamento de multa, que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar.

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