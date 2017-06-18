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Mega-Sena acumula de novo e deve pagar R$ 26,7 milhões no sábado

Renan Nucci

Publicado em 18/06/2017 às 09:00

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A Mega-Sena acumulou outra vez no sorteio realizado na noite deste sábado (17) em Conceição do Mato Dentro (MG). Sem vencedores, o prêmio na próxima quarta-feira (21) deve ser de R$ 26,7 milhões.
Os números sorteados hoje foram 09, 13, 16, 17, 36 e 47. A quina - cinco acertos, segunda faixa de premiação - teve 95 apostas vencedoras, sendo que cada um dos ganhadores vão receber R$ 22.002,44.

Já a quadra - quatro acertos, última faixa de premiação - teve 6.468 apostas certas, dando direito aos vencedores ao prêmio de R$ 461,66 para cada. A arrecadação total hoje foi de 36.254.417,50. O sorteio de quarta-feira acontece a partir das 19h (horário de MS) e as apostas para ele podem ser feitas até às 18h (MS) do dia de sorteio, em qualquer casa lotérica. O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50.

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