Brasil sugere unificação dos métodos de avaliação em educação no Mercosul

Após assumir a presidência pro tempore do Setor de Educação no Mercosul, posto rotativo e que será ocupado até o fim do ano, o Brasil sugeriu a unificação dos sistemas de avaliação da educação básica pelos países do bloco.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu que os outros países se espelhem nos métodos brasileiros e nos critérios de avaliação desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao ministério.

Mendonça Filho participou da reunião de ministros da educação do bloco. Também estavam presentes os representantes de Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador e Argentina.

"O Inep tem grande expertise na avaliação da educação em termos de qualidade, com critérios que são cada vez mais consagrados internacionalmente e que, por certo, pode ser um espaço de intercâmbio de relacionamento na região", afirmou.