Mega-Sena de R$ 107 milhões sai para um apostador do Rio de Janeiro

Bolada
O concurso 1953 da Mega-Sena, sorteado ontem (29) à noite, teve um acertador. Ele fez a aposta no Rio de Janeiro e receberá o prêmio de R$ 107.956.102,12.
Eis os números sorteados: 09, 26, 29, 42, 43 e 45.
A quina saiu para 237 apostadores, cabendo a cada um deles R$ R$ 37.195.
A quadra contemplou 16.988 apostas ganhadoras com R$ 747,28 cada uma. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
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