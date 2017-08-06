Mega Sena acumula mais uma vez e pode pagar R$ 46 milhões na próxima semana

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 1.955 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 15 - 27 - 33 - 36 - 41 - 45. O prêmio estimado para o próximo sorteio, dia 08, pode chegar a R$ 46 milhões.

O sorteio foi realizado esta noite em Itabela, na Bahia. A quina teve 147 apostadores sortudos que levaram para casa R$ 22.299,78 cada. Outras 7391 apostas acertaram a quadra ao valor de R$ R$ 633,60.

Apostas

A aposta simples da Mega Sena custa R$ 3,50 a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.