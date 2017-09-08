Movimentos sem-terra encerram protestos e liberam rodovias de MS

MS
Segundo a PRF, tráfego de veículo está normal na BR-163, em Campo Grande, BR-267 em Nova Andradina e Nova Casa Verde e na BR-060 em Sidrolândia
As três rodovias de Mato Grosso do Sul que eram interditadas por manifestantes de movimentos sem terra foram liberadas no final da manhã desta quinta-feira (7).
Os grupos pediam que o governo federal desbloqueie recursos para que novas áreas sejam liberadas para os sem-terra.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) o tráfego de veículos está normal na BR-163, em Campo Grande e em dois trechos da BR-267 sendo eles em Nova Andradina e Nova Casa Verde.
Já na BR-060, em Sidrolândia, onde além da manifestação havia uma carreta carregada com soja em chamas, por ter tentado furar o bloqueio, o Corpo de Bombeiros já extinguiu as chamas e a rodovia foi liberada há pouco.
Protesto - De acordo com um dos diretores do MPL (Movimento Passe Livre), Jonas Carlos da Conceição, o protesto acontece para chamar atenção do Governo Federal. "Estamos há nove anos sem novas áreas. Precisamos de assentamentos para famílias, precisamos de áreas. Queremos que o governo desbloqueie o recurso para aquisição de novas terras", disse.
Ainda conforme ele, pelo menos 300 pessoas participaram da manifestação na BR-163. Além do MPL, a mobilização contaou com os grupos UGP (Grêmios da Produção), FNL (Frente Nacional de Luta Campo e Cidade) e USB (União Social Brasileira).
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