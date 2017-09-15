Ônibus de turismo com 33 passageiros despenca em ribanceira

Um ônibus de turismo com ao menos 33 passageiros despencou de uma serra após tombar na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), por volta das 8h20 desta sexta-feira (15) publicou a Folha de S. Paulo.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que adinistra a rodovia, o acidente foi registrado numa região conhecida como Cruz de Ferro, no km 82, em Ubatuba, a 226 km de São Paulo.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros estão no local para resgatar vítimas.

Passageiros seguiam para o litoral de Ubatuba. Não há previsão de liberação da rodovia, que está bloqueada nos dois sentidos.