Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:50

Buscar

Últimas notícias
X

Em São Paulo

Ônibus de turismo com 33 passageiros despenca em ribanceira

Passageiros seguim para o litoral de Ubatuba

Daniele Valentin

Publicado em 15/09/2017 às 10:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um ônibus de turismo com ao menos 33 passageiros despencou de uma serra após tombar na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), por volta das 8h20 desta sexta-feira (15) publicou a Folha de S. Paulo.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que adinistra a rodovia, o acidente foi registrado numa região conhecida como Cruz de Ferro, no km 82, em Ubatuba, a 226 km de São Paulo.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros estão no local para resgatar vítimas.

Passageiros seguiam para o litoral de Ubatuba. Não há previsão de liberação da rodovia, que está bloqueada nos dois sentidos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo