Namorada de Rezende é despejada da casa do jornalista

Depois que Marcelo Rezende faleceu, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer, os filhos do jornalista proibiram a namorada do pai, Luciana Lacerda, de entrar na casa do apresentador. Segundo uma fonte do Purepeople, nesta quarta-feira (20), a carioca foi acolhida por Geraldo Luís, com quem foi ao velório, em São Paulo. "A família do Marcelo não procurou a Luciana. Ela morreu pra eles. Os filhos a proibiram de entrar na casa do Marcelo e ela foi acolhida pelo Geraldo Luís. Se não fosse ele, ela não teria onde ficar, pois não tinha dinheiro nem para pagar o hotel. O Geraldo, o motorista, todo mundo, estava carregando as coisas dela na mão. O Geraldo chorou", disse o informante. Marcelo e Luciana estavam morando juntos desde a descoberta da doença do repórter.

Após a morte do pai, os cinco herdeiros de Marcelo recuperaram a senha da rede social do âncora e decidiram apagar as mensagens que o ex-comandante do "Cidade Alerta", agora substituído por Luiz Bacci, deixava para Luciana. "A Lu nunca mexeu na conta do Marcelo no Instagram. A família está com o celular dele e apagaram comentários que o pai fez no perfil dela. A Luciana conheceu os filhos do Marcelo em fevereiro desse ano e, na frente do pai deles, eles a tratavam bem. Ela ficou do lado dele 24 horas (por dia) e tinha filho ali que não aparecia há quatro meses. Eles não gostavam da Luciana porque ela era mais nova", afirmou a pessoa.

Apesar dos rumores, Marcelo e Luciana não se casaram em segredo. "Tudo mentira", garantiu a fonte. Sobre não citar o nome da namorada do comunicador em seu enterro, marcado por emoção e brinde da família, o informante explicou: "Falaram que foi a família que pediu para não falar o nome dela durante cobertura do velório na RecordTV". Recentemente, Luciana publicou um vídeo agradecendo aos seguidores pelo carinho e apoio nos cinco meses entre o diagnóstico do câncer e a morte de Rezende.