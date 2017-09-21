Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:51

Buscar

Últimas notícias
X

Brasil

Namorada de Rezende é despejada da casa do jornalista

Filhos do apresentador também apagaram comentários do pai no Instagram de Luciana

Daniele Valentin

Publicado em 21/09/2017 às 09:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois que Marcelo Rezende faleceu, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer, os filhos do jornalista proibiram a namorada do pai, Luciana Lacerda, de entrar na casa do apresentador. Segundo uma fonte do Purepeople, nesta quarta-feira (20), a carioca foi acolhida por Geraldo Luís, com quem foi ao velório, em São Paulo. "A família do Marcelo não procurou a Luciana. Ela morreu pra eles. Os filhos a proibiram de entrar na casa do Marcelo e ela foi acolhida pelo Geraldo Luís. Se não fosse ele, ela não teria onde ficar, pois não tinha dinheiro nem para pagar o hotel. O Geraldo, o motorista, todo mundo, estava carregando as coisas dela na mão. O Geraldo chorou", disse o informante. Marcelo e Luciana estavam morando juntos desde a descoberta da doença do repórter.

Após a morte do pai, os cinco herdeiros de Marcelo recuperaram a senha da rede social do âncora e decidiram apagar as mensagens que o ex-comandante do "Cidade Alerta", agora substituído por Luiz Bacci, deixava para Luciana. "A Lu nunca mexeu na conta do Marcelo no Instagram. A família está com o celular dele e apagaram comentários que o pai fez no perfil dela. A Luciana conheceu os filhos do Marcelo em fevereiro desse ano e, na frente do pai deles, eles a tratavam bem. Ela ficou do lado dele 24 horas (por dia) e tinha filho ali que não aparecia há quatro meses. Eles não gostavam da Luciana porque ela era mais nova", afirmou a pessoa.

Apesar dos rumores, Marcelo e Luciana não se casaram em segredo. "Tudo mentira", garantiu a fonte. Sobre não citar o nome da namorada do comunicador em seu enterro, marcado por emoção e brinde da família, o informante explicou: "Falaram que foi a família que pediu para não falar o nome dela durante cobertura do velório na RecordTV". Recentemente, Luciana publicou um vídeo agradecendo aos seguidores pelo carinho e apoio nos cinco meses entre o diagnóstico do câncer e a morte de Rezende.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo