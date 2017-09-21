Namorada de Rezende é despejada da casa do jornalista

Brasil
Filhos do apresentador também apagaram comentários do pai no Instagram de Luciana
Depois que Marcelo Rezende faleceu, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer, os filhos do jornalista proibiram a namorada do pai, Luciana Lacerda, de entrar na casa do apresentador. Segundo uma fonte do Purepeople, nesta quarta-feira (20), a carioca foi acolhida por Geraldo Luís, com quem foi ao velório, em São Paulo. "A família do Marcelo não procurou a Luciana. Ela morreu pra eles. Os filhos a proibiram de entrar na casa do Marcelo e ela foi acolhida pelo Geraldo Luís. Se não fosse ele, ela não teria onde ficar, pois não tinha dinheiro nem para pagar o hotel. O Geraldo, o motorista, todo mundo, estava carregando as coisas dela na mão. O Geraldo chorou", disse o informante. Marcelo e Luciana estavam morando juntos desde a descoberta da doença do repórter.
Após a morte do pai, os cinco herdeiros de Marcelo recuperaram a senha da rede social do âncora e decidiram apagar as mensagens que o ex-comandante do "Cidade Alerta", agora substituído por Luiz Bacci, deixava para Luciana. "A Lu nunca mexeu na conta do Marcelo no Instagram. A família está com o celular dele e apagaram comentários que o pai fez no perfil dela. A Luciana conheceu os filhos do Marcelo em fevereiro desse ano e, na frente do pai deles, eles a tratavam bem. Ela ficou do lado dele 24 horas (por dia) e tinha filho ali que não aparecia há quatro meses. Eles não gostavam da Luciana porque ela era mais nova", afirmou a pessoa.
Apesar dos rumores, Marcelo e Luciana não se casaram em segredo. "Tudo mentira", garantiu a fonte. Sobre não citar o nome da namorada do comunicador em seu enterro, marcado por emoção e brinde da família, o informante explicou: "Falaram que foi a família que pediu para não falar o nome dela durante cobertura do velório na RecordTV". Recentemente, Luciana publicou um vídeo agradecendo aos seguidores pelo carinho e apoio nos cinco meses entre o diagnóstico do câncer e a morte de Rezende.
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