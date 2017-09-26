Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:52

Buscar

Últimas notícias
X

Assistência social

"Trabalhamos pelos brasileiros", reforça Temer ao lançar programa Progredir

Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, iniciativa pretende emancipar economicamente até 1 milhão de famílias nos próximos 24 meses

Renan Nucci

Publicado em 26/09/2017 às 17:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Incentivos para abrir o próprio negócio, ofertas de qualificação profissional e mais facilidade de acesso ao mercado de trabalho são algumas das medidas previstas pelo programa Progredir, lançado nesta terça-feira (26), pelo presidente da República, Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o presidente, a iniciativa se soma a outras que mostram a preocupação do governo com o desenvolvimento social e econômico. “Nós trabalhamos pelos brasileiros”, afirmou. 

Com o lançamento do programa, Temer lembrou que desde 2016 o governo tem demonstrado preocupação com a área social. Logo no início do governo, o Ministério do Desenvolvimento Social aumentou o benefício do Bolsa Família em 12,5%, depois de mais de dois anos sem nenhum reajuste.

Além disso, havia um grande número de pessoas que pleiteavam o benefício, mas não conseguiam sua inclusão no cadastro. A fila chegou a cerca de um milhão de pessoas. No mês de agosto, ela foi zerada pela quarta vez em 2017.

Depois de destacar todas essas conquistas, Temer garantiu que o programa não irá acabar, mas revelou seu desejo de que “daqui a 10, 15 anos, num dado momento, nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício individual. Que todos estejam empregados neste País”.

Programa


Destinado aos beneficiários do Bolsa Família e demais trabalhadores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o Progredir tem potencial para emancipar economicamente até 1 milhão de famílias nos próximos 24 meses, avalia o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.

Sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o programa terá a parceria de bancos públicos. A iniciativa também prevê a oferta de até R$ 3 bilhões anuais em microcrédito para fortalecer pequenos negócios e um milhão de vagas em cursos do Pronatec Oferta Voluntária. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo