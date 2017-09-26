"Trabalhamos pelos brasileiros", reforça Temer ao lançar programa Progredir

Incentivos para abrir o próprio negócio, ofertas de qualificação profissional e mais facilidade de acesso ao mercado de trabalho são algumas das medidas previstas pelo programa Progredir, lançado nesta terça-feira (26), pelo presidente da República, Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o presidente, a iniciativa se soma a outras que mostram a preocupação do governo com o desenvolvimento social e econômico. “Nós trabalhamos pelos brasileiros”, afirmou.

Com o lançamento do programa, Temer lembrou que desde 2016 o governo tem demonstrado preocupação com a área social. Logo no início do governo, o Ministério do Desenvolvimento Social aumentou o benefício do Bolsa Família em 12,5%, depois de mais de dois anos sem nenhum reajuste.

Além disso, havia um grande número de pessoas que pleiteavam o benefício, mas não conseguiam sua inclusão no cadastro. A fila chegou a cerca de um milhão de pessoas. No mês de agosto, ela foi zerada pela quarta vez em 2017.

Depois de destacar todas essas conquistas, Temer garantiu que o programa não irá acabar, mas revelou seu desejo de que “daqui a 10, 15 anos, num dado momento, nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício individual. Que todos estejam empregados neste País”.

Programa



Destinado aos beneficiários do Bolsa Família e demais trabalhadores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o Progredir tem potencial para emancipar economicamente até 1 milhão de famílias nos próximos 24 meses, avalia o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.

Sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o programa terá a parceria de bancos públicos. A iniciativa também prevê a oferta de até R$ 3 bilhões anuais em microcrédito para fortalecer pequenos negócios e um milhão de vagas em cursos do Pronatec Oferta Voluntária.