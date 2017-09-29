Incêndio destrói casa de madeira no Pantanal de MS e morador perde tudo

Uma casa de madeira foi destruída por um incêndio, na noite de quarta-feira (27), em Ladário, a 410 quilômetros de Campo Grande, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 20h40 (de MS), os socorristas foram acionados para combater o incêndio na estrada da Codrasa.

Os bombeiros disseram que o fogo se alastrou muito rápido e tudo ficou destruído. O morador chegou ao local pouco tempo depois. O homem disse que perdeu todos os móveis e eletrodomésticos.

Não tinha ninguém no imóvel no momento. Ainda não se sabe como o incêndio começou. A casa não tinha energia elétrica.