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Polêmica

MAM nega erotismo de performance após vídeo com criança tocando em artista nu gerar controvérsia

Museu de São Paulo argumenta que críticas na web tiram mostra de contexto

Luiz Guido Junior

Publicado em 29/09/2017 às 14:19

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Imagens que mostram uma criança tocando os pés de um artista nu durante a inauguração de uma exposição no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo estão motivando controvérsia nas redes sociais. Enquanto críticos se basearam no vídeo para protestar contra a performance na Mostra Panorama da Arte Brasileira, o museu divulgou, na noite desta quinta-feira, um texto negando que a exibição tivesse conteúdo erótico.

No mesmo comunicado, publicado em sua página no Facebook, o MAM enfatizou que a menina foi levada à mostra pela própria mãe, que aparece nas imagens junto com a criança.

A performance "La Bête" é uma leitura interpretativa da obra "Bicho", da pintora e escultora Lygia Clark. O vídeo que circula na web mostra o artista da performance, totalmente nu, no centro da sala, na noite de terça-feira, durante a abertura da Panorama. Nas imagens, os espectadores aparecem trocando a posição dos braços e pernas do artista, colocando-o deitado no chão, interagindo da maneira que quisessem. Segundo o MAM, a sala "estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação", avisando sobre a nudez artística.

Num determinado momento, uma criança se aproxima do artista quando ele está deitado no chão, de barriga para cima, e toca seus pés e uma mão, acompanhada de perto pela mãe.

Nas redes sociais, os muitos protestos dizem que a performance era inadequada para o público infantil. Na avaliação do MAM, porém, não há nenhum erotismo na performance. Segundo o museu, as críticas que circulam pela web estão tirando de contexto a performance, que propõe uma leitura interpretativa da obra

"É importante ressaltar que o material apresentado nas plataformas digitais omite a informação de que a criança que aparece no vídeo estava acompanhada de sua mãe durante a abertura da exposição", lê-se na nota.

O publisher e diretor de planejamento do Atraves\\, Demian Grull, assistiu à performance para realizar um mini-documentário sobre a arte contemporânea do país. Ele considerou que as obras e interações da mostra visam a mostrar a "pluralidade de influências que ajudam a criar a identidade da arte no Brasil" e negou que tenha havido constrangimento com a participação da criança.

— Toda boa performance é surpreendente. Não percebi constrangimento, por ser uma criança. Primeiro, porque ela estava acompanhada da mãe, e a performance não tinha conotação sexual ou algo impróprio. Era apenas um corpo nu. Tempos difíceis — destacou.

Nesta sexta-feira, o MAM emitiu uma outra nota na qual considera as "referências à inadequação da situação" como "resultado de desinformação, deturpação do contexto e do significado da obra". A instituição informou lamentar as "interpretações açodadas e manifestações de ódio e de intimidação à liberdade de expressão" nas redes sociais.

A polêmica suscitada com a performance reedita a discussão sobre arte e sexualidade, em voga desde que o Santander Cultural cancelou a exposição "Queermuseu – Cartografias da diferença da arte brasileira", em Porto Alegre, depois de protestos nas redes sociais sobre o teor sexual das obras. Artistas e curadores chamaram o fechamento antecipado da mostra de censura.

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