Queda de avião sobre casa deixa três mortos em Rio Preto

Tragédia
Monomotor se chocou contra o quintal de uma casa na rua Noruega. Segundo os bombeiros, as três pessoas que estavam na aeronave morreram.
Um avião de pequeno porte caiu no quintal de uma casa no Jardim Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto (SP), no início da tarde desta segunda-feira (9). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três pessoas que estavam dentro da aeronave morreram. A identidade das vítimas ainda não foi informada.
De acordo com os bombeiros, havia pessoas na casa, mas não há informações de moradores feridos. A casa onde o avião caiu fica na rua Noruega, ao lado do aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino, onde a aeronave pousaria depois de sair de Tangará da Serra (MT).
As imagens mostram que o bico do avião se chocou no quintal da residência. Parte da asa ficou dentro da piscina.
Segundo o site da Anac, a aeronave, de prefixo PT-DDB, é um monomotor da empresa americana Beech Aircraft e está com a matrícula regular junto ao órgão.
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