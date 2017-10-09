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Tragédia

Queda de avião sobre casa deixa três mortos em Rio Preto

Monomotor se chocou contra o quintal de uma casa na rua Noruega. Segundo os bombeiros, as três pessoas que estavam na aeronave morreram.

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/10/2017 às 07:53

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Um avião de pequeno porte caiu no quintal de uma casa no Jardim Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto (SP), no início da tarde desta segunda-feira (9). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três pessoas que estavam dentro da aeronave morreram. A identidade das vítimas ainda não foi informada.

De acordo com os bombeiros, havia pessoas na casa, mas não há informações de moradores feridos. A casa onde o avião caiu fica na rua Noruega, ao lado do aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino, onde a aeronave pousaria depois de sair de Tangará da Serra (MT).

As imagens mostram que o bico do avião se chocou no quintal da residência. Parte da asa ficou dentro da piscina.

Segundo o site da Anac, a aeronave, de prefixo PT-DDB, é um monomotor da empresa americana Beech Aircraft e está com a matrícula regular junto ao órgão.

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