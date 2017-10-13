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Investimentos

Recapeamento de rodovia melhora acesso a indústrias em Dois Irmãos do Buriti

Luiz Guido Junior

Publicado em 13/10/2017 às 13:52

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Com 11.132 habitantes, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Dois Irmãos do Buriti ganhou obras de infraestrutura urbana e habitação com incentivos do Governo do Estado.

Entre as obras está o recapeamento de um trecho de quatro quilômetros da MS-347 que passa pela região. A rodovia é considerada um importante ponto de acesso principalmente ao polo industrial da cidade, localizada a 83 quilômetros de Campo Grande.

Dessa forma, ficará mais fácil chegar às unidades de carne bovina, laticínio e até mesmo ao presídio que fica na região.

O governo prometeu ajudar também a fornecer recursos para a compra de equipamentos para fazer um frigorífico de peixe montado pela prefeitura começar a funcionar.

Moradores da zona rural que trabalham nas atividades agropecuárias não ficaram de fora e receberam uma patrulha mecanizada, que conta com diversos equipamentos usados no dia a dia do campo. O maquinário beneficiou 109 famílias.

Foram projetadas ainda 149 unidades habitacionais, das quais 40 foram entregues no Loteamento Jardim Aeroporto e outras 109 estão sendo construídas no Assentamento Piúva em parceria com a prefeitura.

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