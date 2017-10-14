Dono da Riachuelo é denunciado após chamar procuradora de 'louca'

Denúncia
Controladora do grupo empresarial foi alvo de ação de R$ 37,7 milhões
O dono das Lojas Riachuelo, Flávio Rocha, foi denunciado na última terça-feira (11) pelo MPF-RN (Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte), acusado de ter coajido, caluniado e cometido injúria contra uma procuradora regional do Trabalho.
Segundo a denúncia, o empresário teria chamado a procuradora Ileana Neiva Mousinho de "louca", "perseguidora" e "exterminadora de empregos" em uma publicação nas redes sociais, em que reclamava de perseguição contra a controladora da Riachuelo do Rio Grande do Norte.
A publicação com ofensas à procuradora foi feita após Ileana, junto de outros nove procuradores, ajuízar em maio uma ação civil pública contra a Guararapes Confecções, controladora da Riachuelo no Estado.
Na ação, o MPT (Ministério Público do Trabalho) responsabiliza a controladora, que terceiriza serviços junto a outros pequenos grupos de confeclções, por irregularidades trabalhistas. A ação pede uma indenização de R$ 37,7 milhões.
Segundo as investigações do MPT, os funcionários contratados nas oficinas de confecção terceirizadas receberiam uma remuneração mais baixa e possuíam menos direitos trabalhistas do que os empregados diretamente na Guararape Confecções.
A Riachuelo disse que não irá comentar a denúncia contra Flávio Rocha, pois o empresário ainda não teria sido notificado pelo MPF.
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