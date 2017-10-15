Agência nacional inicia campanha para uso racional de energia elétrica

Com a intenção de incentivar o uso consciente de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) lançou campanha de conscientização quanto ao uso da energia. Ela começa quatro dias antes de o horário de verão entrar em vigor. Prática criada em 1985, ele teve inicio a 0h deste domingo (15).



Usar a energia de forma racional é um tema relevante para a preservação dos recursos nacionais e a capacidade de renovação do planeta. “Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra para atender às necessidades de água, energia e alimentos da população mundial”, afirmou a agência reguladora, em uma publicação em seu site.

Diante desse alerta, a Aneel produziu materiais com dicas de consumo para evitar o desperdício de energia elétrica. As recomendações vão desde o aproveitamento da luz solar quanto ao desligamento de aparelhos eletrônicos na hora de dormir. A campanha pode ser acessada por meio da página da agência no Facebook e no Twitter.