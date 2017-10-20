Chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu neste fim de semana

Uma chuva de meteoros Orionídeos poderá ser vista a olho nu neste fim de semana, a partir de hoje (20) e com pico na madrugada de domingo (22). De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), os Orionídeos são formados por poeira e gelo que o cometa Halley deixa para trás em sua órbita.

Conforme a Agência Brasil, o fenômeno poderá ser visto em todo o país. Durante o pico da chuva, poderão ser vistos entre 20 e 25 meteoros por hora. A recomendação é que a observação seja feita em locais com pouca luz artificial, como áreas rurais e isoladas.

Esta é uma das três maiores chuvas de meteoros do ano e fica perto da constelação de Aquário. Segundo o Uol, na madrugada do sábado, no Hemisfério Sul será possível ver a maior quantidade de meteoros por hora: de 20 a 40. Já no Hemisfério Norte a taxa é de cerca de 10 a 15 meteoros por hora. Para encontrar no céu, é preciso procurar na

procurar na constelação a área que seria o jarro da constelação de Aquário, composto de quatro estrelas, uma delas é a Eta Aquarii. Com um céu escuro, longe das luzes da cidade, fica fácil encontrar.

O cometa Halley foi descoberto em 1705 por Edmund Halley. É provavelmente o cometa mais famoso do mundo, pois tem sido observado há milênios. Há registros dele em tapeçarias de 1066.