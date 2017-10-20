Chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu neste fim de semana

NASA
Na madrugada de sábado, no Hemisfério Sul será possível ver a maior quantidade de meteoros por hora
Uma chuva de meteoros Orionídeos poderá ser vista a olho nu neste fim de semana, a partir de hoje (20) e com pico na madrugada de domingo (22). De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), os Orionídeos são formados por poeira e gelo que o cometa Halley deixa para trás em sua órbita.
Conforme a Agência Brasil, o fenômeno poderá ser visto em todo o país. Durante o pico da chuva, poderão ser vistos entre 20 e 25 meteoros por hora. A recomendação é que a observação seja feita em locais com pouca luz artificial, como áreas rurais e isoladas.
Esta é uma das três maiores chuvas de meteoros do ano e fica perto da constelação de Aquário. Segundo o Uol, na madrugada do sábado, no Hemisfério Sul será possível ver a maior quantidade de meteoros por hora: de 20 a 40. Já no Hemisfério Norte a taxa é de cerca de 10 a 15 meteoros por hora. Para encontrar no céu, é preciso procurar na
procurar na constelação a área que seria o jarro da constelação de Aquário, composto de quatro estrelas, uma delas é a Eta Aquarii. Com um céu escuro, longe das luzes da cidade, fica fácil encontrar.
O cometa Halley foi descoberto em 1705 por Edmund Halley. É provavelmente o cometa mais famoso do mundo, pois tem sido observado há milênios. Há registros dele em tapeçarias de 1066.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS