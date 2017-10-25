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Política

Temer passa mal e é encaminhado ao Hospital do Exército em Brasília

As informações estão em nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2017 às 15:45

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O presidente Michel Temer está no Hospital Militar de Base de Área (HMAB), do Exército, em Brasília. A informação foi confirmada pelo hospital e pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

Enquanto despachava no Palácio do Planalto, na manhã de hoje (25), o presidente sentiu um desconforto e, após avaliação no departamento médico do Palácio do Planalto, foi constatada uma obstrução urológica. Temer então seguiu para o Hospital do Exército para exames e devido tratamento.

As informações estão em nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Temer chegou ao Palácio do Planalto por volta das 9h e na agenda constam reuniões com deputados, ministros e o governador do Tocantins, Marcelo Miranda.

Na porta do hospital, além de jornalistas, há cerca de 30 homens da Polícia do Exército. O senador Raimundo Lira, líder do PMDB no Senado, foi o primeiro parlamentar a vir ao hospital visitar Temer. Antes mesmo de entrar na unidade, ele disse que soube que o estado de saúde do presidente não é grave e associou a ocorrência ao "excesso de trabalho"'. Lira disse não estar preocupado e afirmou que espera que o fato não atrapalhe a votação na Câmara.

Votação

Desde o início da manhã de hoje parlamentares estão reunidos no plenário da Câmara dos Deputados para a análise e votação da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco.

O anúncio de que Temer tinha passado mal foi feito no plenário da Câmara durante a sessão para análise da denúncia, causando uma grande agitação, principalmente por parte da oposição, que saiu para o Salão Verde para pedir o encerramento da votação.

O deputado Beto Mansur (PRB-SP) disse que falou com presidente sobre o processo e votação duas vezes por volta das 13h30, mas não sabe se naquele momento Temer já estava no hospital. O vice-líder do governo, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), informou que o presidente deverá retornar daqui a pouco ao Palácio do Planalto.

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