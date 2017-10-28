Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões neste sábado

Loteria
Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação
O concurso número 1.982 da Mega-Sena sorteia na noite de hoje (28) prêmio acumulado em mais de R$ 20 milhões.
As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do país. O valor mínimo, para jogar seis números, é R$ 3,50. Quanto mais números, maior o preço da aposta.
A Mega-Sena paga o prêmio principal a quem acertar os seis números sorteados. Quem acerta cinco ou quatro números também é premiado, mas com valores menores que os do prêmio principal.
Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
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