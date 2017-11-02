Equipes da PRF reforçam o policiamento nas rodovias federais neste Finados

Neste feriado de Finados, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçam a fiscalização nas rodovias federais de todo o país, principalmente nos locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. A PRF conta com 2.083 viaturas, 700 motocicletas, 1.691 aparelhos de etilômetro, conhecido como bafômetro, além de 210 radares portáteis.

Os policiais atuam principalmente em ações preventivas para redução da violência no trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, motoristas dirigindo sob ingestão de bebida alcoólica, e no combate às ultrapassagens proibidas. A Operação Finados vai até domingo (5).

No último feriadão, de 12 de outubro, A PRF flagrou 5.667 ultrapassagens irregulares nas rodovias federais, contabilizando 1.225 acidentes, com 82 mortes. Foram registrados também 877 motoristas flagrados dirigindo após ingestão bebida alcoólica.