Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 24 milhões neste sábado

Sorte
Apostas podem ser feitas até as 19h; valor mínimo é de R$ 3,50. 'Mega Semana da República' altera a programação de sorteios da semana.
O concurso 1.987 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 24 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) deste sábado (11) em Brasília (DF).
Se aplicado integralmente na poupança, o prêmio renderia ao ganhador R$ 112 mil por mês. Com o dinheiro também é possível comprar 60 apartamentos de R$ 400 mil cada um, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo concurso.
Excepcionalmente, houve três concursos nesta semana, como parte da "Mega Semana da República". Os dois primeiros foram na terça (7) e na quinta (9). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.
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