Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 24 milhões neste sábado

O concurso 1.987 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 24 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) deste sábado (11) em Brasília (DF).

Se aplicado integralmente na poupança, o prêmio renderia ao ganhador R$ 112 mil por mês. Com o dinheiro também é possível comprar 60 apartamentos de R$ 400 mil cada um, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo concurso.

Excepcionalmente, houve três concursos nesta semana, como parte da "Mega Semana da República". Os dois primeiros foram na terça (7) e na quinta (9). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.