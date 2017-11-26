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Política

Médico diz que Temer reage bem e deve retomar atividades na 2ªfeira

Renan Nucci

Publicado em 26/11/2017 às 09:22

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O presidente Michel Temer reagiu bem ao procedimento cirúrgico a que foi submetido na noite de sexta-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Temer passou pelo processo de desobstrução de três artérias do coração, seguido da implantação de stents em duas delas, informou hoje (25) o cardiologista Roberto Kalil Filho, que atende ao presidente.

Segundo o médico, a avaliação das três artérias revelou que elas tinham obstruções relevantes. Foram realizadas angioplastias nas três, que é o processo de desobstrução. Em duas delas, houve a necessidade de implantar stents, pequenos mecanismos semelhantes a bobes de cabelo que mantêm as artérias abertas e permitem que o sangue passe normalmente.
O procedimento não é considerado invasivo, sem cortes nem incisões. Todo ele é feito por meio de uma pequena sonda, que, no caso de Temer, foi introduzida pela artéria femural, na altura da virilha.

Temer anda pelo quarto do hospital

Segundo o médico, o presidente se recupera bem e já anda pelo quarto. O tempo previsto de recuperação é de 48 horas, período em que ficará internado na Unidade Coronariana do hospital.

Ele terá alta na manhã de segunda-feira, quando retoma suas atividades rotineiras. “O presidente é um homem saudável, que pratica atividades físicas; então a reação é ótima”, afirmou Kalil.

Temer passou também pela revisão de um procedimento na próstata realizado em 27 de outubro, por causa de uma desobstrução do canal uretal. A avaliação concluiu que a recuperação está evoluindo satisfatoriamente.

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