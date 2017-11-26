Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 65 milhões no próximo concurso

Loteria
Os números do concurso 1991 foram: 19, 20, 28, 34, 36, 44
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (25), em Italva, no RJ. Os números do concurso 1991 foram: 19, 20, 28, 34, 36, 44.
Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso será de R$ 65 milhões.
Confira o rateio:
Sena - 6 números acertados - Não houve acertador
Quina - 5 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 48.195,29
Quadra - 4 números acertados - 6.152 apostas ganhadoras, R$ 895,32
QUINA
O concurso 4.540 da Quina deste sábado (25) teve uma aposta vencedora. O bilhete premiado que saiu para um apostador de Santos, em SP, vai receber o prêmio de R$ 9.758.215,30. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 600 mil. Os números sorteados foram: 04, 29, 48, 61, 77.
Confira o rateio:
Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 9.758.215,30
Quadra - 4 números acertados - 109 apostas ganhadoras, R$ 5.577,02
Terno - 3 números acertados - 6.653 apostas ganhadoras, R$ 137,40
Duque - 2 números acertados - 182.872 apostas ganhadoras, R$ 2,74
TIMEMANIA
O concurso 1.111 da Timemania realizado neste sábado (25) não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram: 13, 28, 31, 57, 63, 66, 71.
O time do coração foi a América/RJ. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 28,6 milhões.
Veja o rateio:
7 números acertados - Não houve acertador
6 números acertados - 25 apostas ganhadoras, R$ 11.962,78
5 números acertados - 663 apostas ganhadoras, R$ 644,40
4 números acertados - 11.020 apostas ganhadoras, R$ 6,00
3 números acertados - 98.377 apostas ganhadoras, R$ 2,00
Time do Coração: América/RJ - 25.884 apostas ganhadoras, R$ 5,00
DUPLA-SENA
Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.722 da Dupla Sena realizado neste sábado (25). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 3,5 milhões para o próximo o concurso.
Os números do 1º sorteio foram: 06, 09, 16, 24, 31, 44. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 06, 18, 23, 31, 34, 50.
Confira o rateio:
Premiação - 1º Sorteio
Sena - 6 números acertados - Não houve acertador
Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 5.495,08
Quadra - 4 números acertados - 861 apostas ganhadoras, R$ 87,52
Terno - 3 números acertados - 16.798 apostas ganhadoras, R$ 2,24
Premiação - 2º Sorteio
Sena - 6 números acertados - Não houve acertador
Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.123,52
Quadra - 4 números acertados - 764 apostas ganhadoras, R$ 98,64
Terno - 3 números acertados - 16.061 apostas ganhadoras, R$ 2,34
FEDERAL
O concurso 05235 da Federal ocorreu neste sábado (25). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:
1º bilhete: 37715 - R$ 700.000,00
2º bilhete: 69587 - R$ 36.000,00
3º bilhete: 10591 - R$ 30.000,00
4º bilhete: 24797 - R$ 24.700,00
5º bilhete: 29693 - R$ 20.146,00
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