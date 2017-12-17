Mega-Sena acumula e pode pagar mais de R$ 43 milhões na 3ª feira

O concurso 1997 da Mega-Sena, realizado ontem, acumulou.

Eis os números sorteados: 01 – 07 – 14 – 31 – 35 – 46.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

A Quina teve 86 acertadores com o prêmio de R$ 36.389,62 para cada um.

A Quadra registrou 6.280 acertadores com R$ 711,89 para cada um deles.

A estimativa de prêmio para o concurso do próximo dia 19 é de R$ 43.500.000,00.