Mega-Sena acumula e pode pagar mais de R$ 43 milhões na 3ª feira

Sorte
A estimativa de prêmio para o concurso do próximo dia 19 é de R$ 43.500.000,00
O concurso 1997 da Mega-Sena, realizado ontem, acumulou.
Eis os números sorteados: 01 – 07 – 14 – 31 – 35 – 46.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
A Quina teve 86 acertadores com o prêmio de R$ 36.389,62 para cada um.
A Quadra registrou 6.280 acertadores com R$ 711,89 para cada um deles.
A estimativa de prêmio para o concurso do próximo dia 19 é de R$ 43.500.000,00.
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