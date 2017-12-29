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Com aumento de R$ 17, salário mínimo em 2018 será de R$ 954

Medida passará a valer a partir do dia 1º de janeiro

Schimene Duque Weber

Publicado em 29/12/2017 às 15:25

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O Presidente da República Michel Temer assinou, nesta sexta-feira (29), um decreto que fixa em R$ 954 o valor do salário mínimo em 2018, com um aumento de somente R$ 17 acima do valor que vigorou em 2017.

Como justificativa para o aumento irrisório, o Governo Federal informou que pretende economizar dinheiro dos cofres públicos, garantindo um valor de R$ 3,3 bilhões em caixa no ano que vem e deixando a população, cada vez mais, em uma situação de sufoco financeiro.

Com um percentual de aumento de 1,81%, o decreto presidencial estabelece ainda que o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 31,8, e o valor horário, a R$ 4,34.

Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo, entre aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal.


*Com informações do G1

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