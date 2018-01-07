Mega-Sena acumula e pagará R$ 8,5 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.002 da Mega-Sena sorteadas nesse sábado (6) em Camboriú (SC). Os números são: 04 - 28 - 30 - 38 - 46 - 59.

Para o próximo concurso, nesta quarta-feira (10), o prêmio estimado é de R$ 8,5 milhões. De acordo com a Caixa, a quina teve 24 apostas ganhadoras, com R$ 69.257,39 para cada uma. A quadra registrou 2.214 apostas ganhadoras, com R$ 1.072,51 para cada apostador.