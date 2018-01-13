Prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 12 milhões neste sábado

Loteria
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje
A Mega-Sena pode pagar, neste sábado (13), um prêmio de R$ 12 milhões ao apostador que acertar as seis dezenasd o concurso 2.004. O sorteio será realizado às 20h no Caminhão da Sorte da Caixa, que está em Pomerode, Santa Catarina.
Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor em caderneta de poupança, receberá mais de R$ 47 mil apenas em rendimentos mensais. O valor do prêmio também é suficiente para adquirir uma frota de 340 carros populares.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje.
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