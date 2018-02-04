Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 56 milhões na terça-feira

Loterias
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 56 milhões
O concurso 2010 da Mega-Sena, realizado ontem em Macapá, no Amapá, ficou com o prêmio acumulado. Eis os números sorteados: 08 – 10 – 18 – 34 – 39 – 56.
As informações são da site da Caixa Econômica Federal.
A quina teve 106 apostas ganhadoras com R$ 33.705,40 para cada uma delas.
Já a quadra registrou 7.436 apostas ganhadoras, com R$ 686,38 para cada uma.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 6, terça-feira, é de R$ 56 milhões.
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