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Temer embarca com a família para passar o carnaval na Restinga da Marambaia

Joilson Francelino Santana

Publicado em 10/02/2018 às 11:57

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O presidente Michel Temer embarcou com a família, na manhã de hoje (10), de Brasília para a base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

Temer, que não tem compromissos oficiais, passará o feriado de carnaval na base naval. Na agenda do presidente, estão apenas despachos internos, na Quarta-Feira de Cinzas (14), a partir das 14h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A restinga da Marambaia é administrada pela Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro. As praias são públicas, mas o acesso é restrito por ser área militar.

Nesta semana, o Congresso Nacional retomou os trabalhos após o recesso e o governo trabalha para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, ainda em fevereiro. A previsão é que na semana seguinte ao carnaval, no dia 19 de fevereiro, seja iniciada a discussão do texto da reforma no plenário da Câmara.

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